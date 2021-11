Tchad : la CEEAC harmonise la coopération transfrontalière

Il s’agit d’un projet de la CEEAC mise en œuvre par la GIZ. Le secrétaire général de province du Mayo-Kebbi Est, représentant le gouverneur, a officié la cérémonie.



L’objectif recherché est de formaliser les groupements communaux de coopération transfrontalière, des collectivités territoriales décentralisées du Tchad et du Cameroun à travers un cadre juridique et institutionnel approprié et doter les plans transfrontaliers de développement local.



Dans son mot de circonstance, le point focal dudit projet du côté de Tchad, Nassartebaye Nguengar, a indiqué que cet atelier de trois jours regroupe les acteurs de la société civile, l’administration publique, traditionnelle et religieuse. Il est composé d’une mission multisectorielle de trois ministères impliqués dans ce processus. Il sera question de faire des démarches définies à l’interne, d’initier des rencontres bilatérales avec les mêmes acteurs sectoriels du côté Cameroun pour harmoniser le plan.