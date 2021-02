TCHAD Tchad : la CELIAF préoccupée par la dégradation du climat socioéconomique

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Février 2021



La CELIAF se réserve le droit d'opter pour des actions d'envergure afin d'exprimer son ras-le-bol.





"Il apparait à tous les niveaux des contestations et des revendications qui frisent le repli identitaire et un regain d'intolérance entre les tchadiens de l'intérieur comme de l'extérieur puis, une crise de confiance entre les gouvernés et les gouvernants", selon la CELIAF. "L'érection de l'impunité et de la corruption en règle d'or de gouvernance, à laquelle s'ajoute la récurrence des inégalités sociales, des cas d'abus et de violations des droits élémentaires de l'Homme, de rupture de l'égalité devant les charges publiques, de restriction des libertés fondamentales pour ne citer que ceux-là, constituent les maux majeurs qui mettent en mal la quiétude des citoyens."

La CELIAF évoque une situation morose et tendue caractérisée par des positions radicales et belliqueuses des différentes acteurs (syndicats, organisations de la société civile, partis politiques et gouvernement). Elle. s'indigne et exprime sa désolation quant au manque de volonté à trouver des solutions.



Réagissant à la marche pacifique du 6 février 2021, la CELIAF attire l'attention des deux camps sur tout agissement ou acte "hors la loi" qui entrainerait un déséquilibre dans les rapports de forces, les en décourage et conséquemment le cas contraire, préavise que cela susciterait "vaille que vaille" sa réaction sur l'étendue du territoire.



La CELIAF met en garde tous les protagonistes de leurs visées conflictuelles tendant à raviver les tensions, creuser des fossés, entrainer des clivages, saper les principes démocratiques et effriter l'unité nationale et l'État de droit.



Elle exhorte le président de la République à s'investir personnellement dans la recherche des voies et moyens pour restaurer la confiance du peuple et la démocratie ainsi effritée en libérant l'espace du dialogue politique, en veillant au strict respect des libertés fondamentales dont celles d'expression et de réunion, et leur jouissance par tous les tchadiens sans discrimination.



