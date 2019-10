Tchad : la CENI demande un réaménagement du Code électoral

La CENI a proposé jeudi un réaménagement de certaines dispositions identifiées du Code électoral, notamment pour les adapter au contexte d'application, afin de permettre une programmation plus rationnelle et une mise en oeuvre sereine des activités préparatoires, avec des délais jugés plus raisonnables.



"Le réaménagement de certaines dispositions du Code électoral pour surmonter les contraintes liées aux délais légaux en vigueur concernant les opérations préélectorale et électorales, nous semble impératif pour l'élaboration de concert avec le CNDP d'un chronogramme", a précisé Kodi Mahamat Bam, président de la CENI.



Il a exhorté les partenaires techniques et financiers du Tchad à "répondre promptement à l'appel lancé par le ministre en charge des affaires étrangères en faveur d'un appui aux louables efforts financiers du Gouvernement, pour la mobilisation des ressources nécessaires à l'organisation des élections."



"Nous jouerons pleinement notre partition en vue de tenir le pari de la bonne organisation des élections souhaitées par toutes les parties prenantes au processus électoral", a assuré le président de la CENI.