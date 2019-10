TCHAD Tchad : la CENI forme ses membres sur le processus électoral

La Commission électorale nationale indépendante (CENI), en partenariat avec le PNUD, a ouvert ce jeudi matin au Legder Plazza, la formation des membres de ses démembrements pour les dix arrondissements de la ville de N’Djamena et ceux des provinces.



La présidente de la sous-commission formation et communication, Mme. Amina Ehimir Torna, a indiqué que dans le cadre du processus électoral pour les législatives, « les démembrements qui viennent d’être installés ont besoin d’être formés pour réaliser l’exercice des élections. C’est juste une mise à jour du cadre institutionnel et juridique. »



Selon elle, « il est important qu'il prennent connaissance et qu'il aient des outils nécessaires afin de bien mener leurs missions, et avoir une bonne maîtrise de toutes les étapes du processus électoral ».



« La CENI a bien voulu dispenser une formation à tous les démembrements. Il s'agit d'une formation qui se déroule sur l'ensemble du territoire, dans le 23 provinces du Tchad. Actuellement nos délégués de la CENI sont déjà en mission dans le même cadre que nous. C’est la chronologie du processus électoral qui est en marche », a-t-elle indiqué.



« Les unités administratives ont été modifiées avec la nouvelle lois. Il est très important qu'ils aient la maîtrise de ces unités administratives et de ces processus pour mieux suivre les élections électorales et législatives », a ajouté Mme. Amina Ehimir Torna.



Adapter au nouveau découpage administratif



Le directeur général de la CENI, Issa Adjidey, a précisé qu’« il s'agira de donner les éléments qui montrent l'importance de la cartographie électorale. Nous avons changé les découpages administratives dans le pays. Il est question maintenant d'adapter la cartographie électorale à la cartographie administrative actuelle. C’est la cartographie qui permet d'aboutir à ce qu'on appelle bureau de vote qui demain permettra aux électeurs d'exprimer leurs droits civiques. Nous avons les éléments nécessaires à la compréhension de la cartographie électorale, ensuite les étapes pour permettre de mettre sur place la cartographie électorale. »



Le Tchad comptait auparavant 79 départements et 271 sous-préfectures contre 112 départements et 414 communes aujourd’hui.



« Nous avons une cartographie électorale qui nous a permis d'aller aux élections présidentielles de 2016 à base de ces données. Maintenant, il est question d'adapter ces bases des données à la nouvelle cartographie administrative du pays », a indiqué Issa Adjidey.



Le défi cartographique est important : adapter la cartographie électorale à la cartographie administrative actuelle, et définir ou repositionner les centres de recensement ou bureaux de vote par rapport à la nouvelle cartographie administrative.





