Tchad : la CENI implique les chefs traditionnels et leaders religieux dans le processus électoral

Une convention a été signée samedi à N'Djamena entre la Commission électorale nationale indépendante (CENI), le Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles (HCACT) et les leaders religieux, dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle.



Elle a pour objectif l'inclusion dans la gestion du processus électoral, et le renforcement de la communication entre la CENI, les leaders religieux et les chefs traditionnels sur les questions électorales.



La convention prévoit également le renforcement du mécanisme de sensibilisation, de l'éducation civique et électorale des populations à travers les leaders religieux et traditionnels, et la mise en place d'un mécanisme de prévention et de résolution des conflits électoraux.



Le président de la CENI, Dr. Kodi Mahamat Bam, s'est félicité de la signature de la convention approuvée dans le fond et la forme. Il a expliqué qu'une objection avait été initialement émise par le HCACT qui souhaitait élargir la convention aux élus locaux.



Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mahamat Khatir Issa, a exprimé sa satisfaction pour la confiance donnée aux leaders religieux par la CENI.