Tchad : la CIMAF, géant marocain du ciment, fait un don d'une valeur de 26 millions Fcfa aux sinistrés

La ministre en charge de la solidarité nationale, Amina Priscille Longho, a remercié la CIMAF/Tchad pour son geste humanitaire. Elle a rappelé que cette "action solidaire, qui vient clôturer l'année, ouvre des nouvelles portes d'une très belle collaboration qui sera établie" entre le département donc elle a la charge et CIMAF, mais aussi avec d'autres entreprises marocaines exerçant au Tchad.



Le don est composé de vivres et non vivres. Il est destiné aux victimes des dernières inondations qu'a connu le pays depuis juillet dernier. Les victimes se comptent par centaines de milliers.