Tchad : la CLEF organise une journée de salubrité au gouvernorat du Salamat

L'association Collectivité locale pour l'enfant et la femme (CLEF) a organisé une journée salubrité. Cette séance de nettoyage a été réalisée ce 16 novembre 2023 au gouvernorat du Salamat.



L'association CLEF est une organisation des jeunes. Elle lutte en faveur des droits des enfants et des personnes vulnérables dans la province du Salamat. La protection et la préservation d'un environnement sain, font aussi partie des objectifs principaux de l'association.



Ce matin, les membres de l'association, majoritairement des femmes, équipées de matériels destinés à la salubrité, ont envahi le gouvernorat, où l'organisation CLEF, a identifié parmi les endroits (édifices et lieux publics) qui reçoivent une séance de salubrité.



Selon la présidente de l'association, Halimé Adam Ali, cette activité entre dans le plan d'action que leur organisation a élaboré. Elle précise que le choix du gouvernorat est adopté pour saluer la disponibilité et l'ouverture du gouverneur, Abdoulaye Ibrahim Siam, ainsi que pour ses multiples interventions en faveur, particulièrement des femmes et de toute la population.



L'association Collectivité locale pour l'enfant et la femme a prévu plusieurs séances à réaliser dans un futur très proche.