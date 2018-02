Tchad : la CLTT appelle ses militants à une grève de deux jours

La Confédération Libre de Travailleurs du Tchad (CLTT) appelle tous ses militants des sociétés privées formelles et institutions para-étatiques de toute l'étendue du territoire à observer une grève de deux jours, ces lundi et mardi, du 5 au 6 février. Elle informe que cette grève peut être transformée en une grève illimitée.



La CLLT, à travers ses représentants, constate avec désarroi l'application des dispositions de l'article 1er de la loi des finances 2018 relatif au relèvement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques allant de 10 à 30%.



Ce rehaussement de l'IRPP frappe les revenus annuels du secteur public, parapublic et privé par certaines entreprises et institutions.