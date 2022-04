Tchad : la CLTT réduit la fête du travail à une simple déclaration

D’après le secrétaire général de la CLTT, Brahim Ben Said, les travailleurs affiliés à sa centrale syndicale commémorent cette journée dans des conditions toutes particulières, à cause de la chaleur accablante. Au lieu de défiler comme d’habitude, dit-il, nous réduisons à une simple déclaration.



La CLTT a placé la fête du travail sous le thème : « Définir un agenda social pour un Tchad nouveau », dont la thématique se justifie par le changement espéré par les travailleuses et travailleurs.



Les travailleurs et travailleuses affiliés à la CLTT réclament la paix et la justice sociale grâce à un contrat social fort et nécessaire pour garantir leur sécurité commune. « Le Tchad a besoin d’un nouveau contrat social, un contrat qui prévoit des emplois, des droits, des salaires, une protection sociale, l’égalité et l’inclusion. Un nouveau contrat social garantira une prospérité partagée qui peut servir de fondement à une paix durable et permettra de bâtir ensemble des économies plus propres et plus solidaires », affirme le secrétaire général de la CLTT.



Brahim Ben Said dit constater avec amertume des licenciements abusifs, des départs forcés, des discriminations et le non paiement des droits sociaux des travailleurs et des travailleuses des grandes institutions fusionnées ou dissoutes, laissant leurs camarades à la merci d’une souffrance inconcevable.



Face à la situation, la CLTT exige que les conditions de vies des travailleurs et travailleuses soient garanties par un nouvel agenda social. Par ailleurs, la CLTT appelle le gouvernement à rehausser les pensions de retraités, des veuves et des ayants-droits car dit-elle, ils mènent une situation sociale intenable.