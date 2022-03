Tchad : la CLTT structure le syndicat du personnel de l'administration pénitentiaire

Brahim Ben Seïd, secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad (CLTT) a restructuré le Syndicat national du personnel de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale (SYNAPAP) lors d'un congrès constitutif d'installation officielle des membres ce 12 mars 2022 au Centre Al-Mouna.



Le congrès s'inscrit dans le cadre du renforcement organisationnel du syndicat par des activités de structuration, sous le thème : "bâtir un syndicat fort, toujours au service du personnel de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale".



"Cette installation vous permet sans nul doute de prendre des hautes responsabilités et de faire plus d'efforts dans l'encadrement, l'orientation et l'épanouissement collectif du personnel", a indiqué Brahim Ben Seïd.



Alkhalil Ahmat Djimet, président du SYNAPAP, a souligné que leur vision est celle d'un dialogue social rénové. Il a affirmé que la CLTT défend les valeurs essentielles de liberté, de sécurité, de dignité et d'équité comme l'exige un travail décent pour tous dans un dialogue constructif et fructueux qui constitue le soubassement des actions syndicales.



Abdel-Aziz Ismael, secrétaire général du SYNAPAP, a quant à lui a salué les efforts des uns et des autres, notamment de la CLTT pour son expertise syndicale dans la défense des intérêts moraux, matériels et socio-professionnels des travailleurs et travailleuses, sans oublier le personnel pour son implication proactive.