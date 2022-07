Tchad : la CNDH appelle au sursaut patriotique pour la réussite des pourparlers de Doha

La CNDH se dit inquiète de l'incapacité des partis à trouver un compromis et s'interroge sur les conséquences que ces divergences pourraient avoir sur le bon déroulement des pourparlers de Doha.



Après deux reports, le gouvernement a retenu la date du 20 août 2022 pour la tenue du dialogue national inclusif.



Pour la CNDH, la non participation au processus d'une partie des politico-militaires enlèverait assurément au dialogue national son caractère inclusif.



La Commission, par la voix de son président Mahamat Nour Ibedou, en appelle à un sursaut patriotique pour faire taire les divergences et prioriser les intérêts supérieurs de la nation.



« Je suis optimiste que d’ici deux, trois semaines, on aura bouclé ces négociations par la signature d’un accord pour que nos frères de l’opposition armée puissent participer au dialogue national », affirme pour sa part Chérif Mahamat Zene, chef de la diplomatie, dans un entretien avec la télévision nationale qui sera diffusé ce 21 juillet.



Il reconnait que les pourparlers ont été émaillés par des interruptions et difficultés. Le ministre dénonce des tentatives de sabordages venant de quelques politico-militaires.