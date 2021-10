Tchad : la CNDH forme des observateurs électoraux

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) et ses partenaires que sont le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) et l’Organisation Internationale de la Francophonie, organisent une formation des observateurs électoraux à N’Djaména. La cérémonie d’ouverture des travaux a été lancée ce mercredi 27 octobre 2021 à Ledger PLAZA. Au total 75 participants prennent part à cet atelier.



Durant deux jours de travaux, la CNDH entend outiller ces observateurs pour les échéances électorales à venir. Dans son mot d’ouverture, Dergue Nya Michel, président de la Sous-Commission Promotion de la CNDH affirme que l’objectif de ces assises est de « renforcer les capacités des observateurs électoraux de la CNDH en matière d’observation électorale, sous l’angle de droits de l’homme et de libertés fondamentales ».



Conscient de la période de transition que traverse le Tchad et des préparatifs pour les élections générales en 2022, Felix Ahouansou, représentant adjoint du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme, dans son allocution, déclare que cette formation des observateurs sur le « monitoring » des droits de l’homme, en contexte électoral, demeure « opportune ».

Il exhorte les participants outillés, à jouer pleinement leur rôle, en mettant en exergue les acquis de cet atelier à bon escient au cours des processus électoraux à venir, pour le compte de la CNDH/Tchad.