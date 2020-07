Tchad : la CNDH met en garde contre des dérives des forces de sécurité contre les citoyens

Le président de la Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH), Djidda Oumar Mahamat, a indiqué jeudi, dans un communiqué, avoir constaté "des dérives des forces de défense et de sécurité", dans le cadre du suivi de l'application des mesures barrières contre la Covid-19.



Il a évoqué "des sévices corporelles" et des "traitements disproportionnés" subis par la population.



"Il ne se passe pas une semaine où l’on ne nous rapporte pas des cas d’excès de zèle ou des citoyens sont violentés pour n’avoir pas observé certaines mesures, notamment le port de masque", selon la Commission.



La CNDH n'exclut pas d'éventuelles poursuites et demande au gouvernement de prendre des dispositions afin de faire cesser ces abus.