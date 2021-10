Tchad : la CNDH réagit aux violences lors de la marche de Wakit Tamma

Le président de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH), Djidda Oumar Mahamat, a déploré ce 4 octobre les incidents qui se sont produits lors de la marche de Wakit Tamma samedi dernier.



“La marche de Wakit Tamma ne s’est pas passée dans la sérenité”, deplore la CNDH qui constate que l’itinéraire n’a pas été respecté.



La CNDH appelle à plus de responsabilité dans de telles situations préjudiciables et qui entament la crédibilité du processus de transition.



12 policiers ont été blessés et 12 véhicules des forces de l’ordre ont été endommagés, selon le ministère de la Sécurité publique. De son coté, Wakit Tamma évoque une quarantaine de blessés.



Le ministre de la Communication Abdraman Koulamallah a annoncé qu’une plainte sera déposée par la police nationale contre les organisateurs de la marche. Wakit Tamma entend à nouveau marcher le 9 octobre prochain.