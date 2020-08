Tchad : la CNDH reçoit la visite de la chargée d'affaires de l'ambassade des USA

N'Djamena - La chargée d'affaires de l'Ambassade des États Unis d'Amérique, Jessica Davis Ba, s'est rendue jeudi à la Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH) pour une prise de contact avec ses membres.



Jessica Davis Ba a salué le travail de la CNDH, rappelant que les USA accordent beaucoup d'importance à la question des droits de l'Homme.



"On connait le rapport qu'ils ont fait après la mort de 44 personnes humaines en avril. On a suivi de près le processus de la CNDH. On a voulu venir ici pour voir les personnes qui ont géré ce processus et vraiment saluer cette grande institution de l'État pour le travail qu'elle a commencé à faire", a expliqué la diplomate américaine.



Selon elle, la visite vise également à explorer les possibilités de soutien des USA à la Commission, dans son but d'assurer les droits de l'Homme fondamentaux.



Le président de la CNDH, Djidda Oumar Mahamat, a estimé que cette visite est très importante pour l'institution. "C'est la première fois que les plus hauts responsables de l'ambassade des USA viennent nous rendre visite. Nous avons discuté des questions très importantes concernant les droits de l'Homme. Les États-unis sont un pays qui a toujours accompagné le Tchad dans sa quête de droits de l'Homme", a-t-il dit.