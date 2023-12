Tchad : la CNDH s'inquiète sur les réparations des victimes des événements du 20 octobre

Tout en se réjouissant de l’accord de principe signé à Kinshasa, le 31 octobre 2023, entre le Parti Les Transformateurs et le gouvernement de la République du Tchad, sous l'égide du facilitateur désigné par la CEEAC, le président de la République Démocratique du Congo, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) « s'inquiète et s'interroge sur les questions de réparations des victimes, dont aucune disposition de la loi d'amnistie n'a fait mention. Ceci constitue pour elle, une caution à l'impunité et une entrave à la justice », peut-on apprendre du communiqué de presse rendu public ce 6 décembre 2023.



Il faut rappeler que le 23 novembre 2023, le Conseil National de Transition (CNT) a adopté la loi portant amnistie générale pour des faits commis pendant les événements du 20 octobre 2022.



Cependant, « la CNDH encourage à cet égard le gouvernement à mettre en place un mécanisme pour réparer les préjudices subis, ou organiser une justice transitionnelle, pour l'apaisement des cœurs ». Pour la CNDH, cela participera à la réconciliation nationale tant souhaitée par les Tchadiens dans leur ensemble. « C'est aussi à ce prix que l'impunité peut être combattue.



» A cet effet, la CNDH se dit disposée à accompagner le gouvernement dans ce sens. Pour cela, elle a mis en place un comité de suivi des recommandations du rapport sur les évènements du 20 octobre 2022.