Tchad : la CNPS renforce la capacité de ses agents sur le digital à Moundou

L'objectif est de renforcer la capacité des utilisateurs pour des prestations des qualités sur les réseaux sociaux. Ils veulent pousser les utilisateurs et leurs collègues de l'agence à utiliser de façon optimale le nouveau logiciel qui est très riche et permet de faire un travail efficace en temps réel, à la satisfaction des usagers.



Selon le responsable du centre de formation de la CNPS, Saleh Barka Ibrahim, c'est une formation qui s'étale sur une semaine et qui concerne l'agence de Moundou, de Pala et de Bongor, totalisant 26 participants.



La valeur ajouté à ce logiciel est que ça permet d'alléger les tâches des travailleurs et de rendre un service en temps réel aux usagers. L'objectif est de donner la possibilité à l'usager d'accéder de chez lui aux services de la CNPS, avec le développement digital enclenché.



Le problème de l'électricité y est mais la CNPS à son niveau se force à alléger la situation des travailleurs à travers les groupes électrogènes.



À l'issue de cette formation, les participants pourront maîtriser de façon optimale tous les outils qui existent dans le système pour donner satisfaction aux usagers, indique Saleh Barka Ibrahim.