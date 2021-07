Tchad : la CONAJEPDT met en garde contre l'exclusion d'une partie de la jeunesse au dialogue

La coordination nationale des jeunes pour la paix et le développement au Tchad (CONAJEPDT) met en garde contre "une mise à l'écart d'une partie de la jeunesse tchadienne" à l'approche du dialogue national inclusif. Son coordonnateur national Mahamat Oumar Ibrahim s'insurge contre des "manigances, manoeuvres politiques et acrobaties des autorités de transition pour ne pas organiser une Conférence nationale devant inclure l’ensemble des acteurs politiques et forces vives de la nation".



"Les institutions mises en place par le Conseil militaire de transition (CMT), sans consultation préalable de toutes les organisations qui représentent les différentes corporations du pays ont déjà mis en mal le processus de transition", affirme Mahamat Oumar Ibrahim en portant du doigt le comité de sélection des dossier pour la composition du future Conseil national de transition (CNT).



Il estime que "le copinage au sein de cette organisation doit être banni" car "la conférence nationale doit être un cadre de dialogue politique pour tracer l’avenir de notre pays".



"Tout tchadien, observateur de la vie politique de notre pays, sait que les manigances sont en cours de téléchargement pour mettre de côté l’inclusion. La jeunesse Tchadienne ne doit plus accepter d’être exclu. Elle doit participer de manier active à ce processus qui va tracer l’avenir de notre pays", selon Mahamat Oumar Ibrahim.