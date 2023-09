Tchad : la CONOREC provinciale du Kanem s'engage à intensifier les sensibilisations dans la province

Cette rencontre fait suite à la constatation d'un faible engouement de la population et à un retard important au démarrage des opérations. Selon le chef de mission de la CONOREC, jusqu'à présent, seulement un peu plus de 9% de la cible prévue ont été enregistrés dans le Kanem.



Pour Ahmed Keyla Laomaye, chef de mission de la CONOREC dans le Kanem, cette révision du fichier électoral est cruciale pour répondre aux aspirations du peuple tchadien en vue d'une refondation, comme le réclame le Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS).



Au cours de cette réunion, les participants ont soulevé certaines préoccupations concernant les lacunes et les dysfonctionnements techniques sur le terrain. Ces problèmes comprennent notamment les pannes fréquentes des groupes électrogènes, le nombre insuffisant d'équipes dans certains départements et sous-préfectures, ainsi que la durée limitée allouée aux opérations, sachant que le Kanem est l'une des provinces les plus vastes du pays.



Le Gouverneur du Kanem, Issaka Hassan Jogoï, a appelé à la mobilisation de toutes les couches sociales, en particulier les jeunes, les femmes, les autorités traditionnelles et religieuses, ainsi que les médias, pour garantir le succès de ces activités. Par ailleurs, le président de la CONOREC du Kanem a exhorté l'équipe de la CONOREC nationale à résoudre les problèmes susmentionnés.