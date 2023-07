Tchad : la COP dénonce le non-respect des résolutions et recommandations du DNIS

La Convergence des Organisations Politiques (COP) dont le slogan est « Agir ensemble pour la reconstruction de l'État et de la nation », a tenu une conférence de presse sur la situation sociopolitique que traverse le Tchad, ce mardi 11 juillet 2023 à la radio FM Liberté.



En effet, dans une déclaration lue par son coordonnateur, Salibou Garba, la COP constate avec regret que la situation sociopolitique demeure critique, malgré l'organisation du DNIS, dont les résultats n'ont malheureusement pas été à la hauteur des attentes, car le processus était hermétiquement et parfois grossièrement verrouillé. Selon elle, l'inclusion n'a cessé de s'effilocher avec le départ des pans entiers des participants tels que l'Eglise catholique, une partie de l'Eglise protestante, des coalitions de partis politiques, des associations de défense des droits de l'homme, etc.



La COP dénonce également la mise en place des principaux organes de Transition qui n'obéissent pas aux règles et principes de transparence, car le népotisme, le clientélisme politique limitent les performances de l'ensemble des services de l'État.



Elle pointe du doigt la mise en place de la CONOREC, et ainsi que de ses démembrements jugés partisans et qui seraient au service du MPS. Au Sud du pays, la répression des manifestations du 20 octobre dernier a provoqué un départ massif des jeunes vers le Nord de la RCA, renforçant les mouvements de rébellion en gestation dans ce pays, précise Salibou Garba.



Lors de cette conférence de presse, quelques suggestions ont également été formulées par la COP, en vue de redresser le processus de Transition actuelle. Il est demandé au président de Transition, de privilégier un sursaut patriotique en respectant les engagements pris par le CMT lors de sa prise de pouvoir.



La COP encourage l'UA et la CEEAC à organiser une table-ronde autour des principaux acteurs politiques et sociaux soutenant la Transition, ceux qui sont opposés, et critiques à la conduite actuelle de la Transition, des représentants des signataires de l'accord de Doha, des représentants des mouvements politico-militaires non signataires de l'accord de Doha.



Selon la COP, une telle initiative sera axée sur un toilettage du cahier des charges, la révision de la Charte de la Transition, une recomposition des organes de Transition, et enfin une recomposition du mécanisme et des structures de suivi/évaluation de la mise en œuvre du cahier des charges.