Tchad : la CPDC déplore une "gestion chaotique du processus électoral"

La Coordination des partis politiques de l'opposition (CPDC) a exhorté ce lundi 20 mai tous les partenaires à "œuvrer en faveur d’un processus électoral inclusif et transparent au Tchad", déplorant une "gestion chaotique du processus électoral par le MPS."



Elle a appelé les partenaires à "faire preuve de fermeté, en contrepartie de leurs contributions techniques et financières, en vue d’obtenir l’organisation au Tchad d’élections législatives et municipales régulières. Tel est le vœu ardent des Tchadiens épris de paix et de justice".



"Officine de toutes les manœuvres plus sordides les unes que les autres, théâtre de la corruption, des intimidations et menaces en tous genres, le CNDP est incontestablement devenu le principal obstacle à l’organisation des élection au Tchad. Les actes émanant de ce cadre faussement paritaire sont posés en détricotage de tous les consensus laborieusement établis par l’Accord politique du 13 août 2007", estime la CPDC.



D'après elle, "rien de tout cela ne laisse présager l’organisation des élections apaisées, transparentes et crédibles. Des scrutins organisés sur cette base seraient les pires jamais servis au Tchad". Et d'ajouter que "les démocrates tchadiens ont l’impérieux devoir de s’opposer à cette forfaiture, de la condamner pour exiger des élections libres, justes, démocratiques et crédibles, prenant en compte les enjeux de paix et de stabilité."