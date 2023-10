Tchad : la CSAAGET annonce un préavis de grève à partir de lundi prochain

Le bureau exécutif de la section syndicale du ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale, à travers la Centrale syndicale des agents de l'administration générale du Tchad (CSAAGET), s'est réuni en assemblée générale extraordinaire, le jeudi 26 octobre au sein du ministère.



Il s’agissait d’évaluer les avancées dans le processus administratif, pour la signature du statut particulier du corps de la diplomatie du Tchad.



Après avoir examiné le compte-rendu, l'assemblée générale a décidé de porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale, qu'un préavis de grève sèche de 72 heures sera lancé, à partir du lundi 30 octobre.



Ce préavis intervient en raison du non aboutissement du projet de statut particulier du corps ce ministère. Par conséquent, une grève sèche sera automatiquement déclenchée, s'il n'y a aucune avancée dans ce processus.