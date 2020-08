Tchad : la CTDDH appelle à la libération de Baradine Berdei Targuio

La Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'Homme (CTDDH) a déclaré mercredi être "extrêmement inquiète et préoccupée par la disparition du camarade Baradine Berdei Targuio enlevé à son domicile le 24 janvier 2020."



"Ce camarade dont la famille est sans nouvelles depuis sept mois est détenu au secret et séquestré dans une des geôles de l'Agence Nationale de Sécurité (ANS)", a indiqué le secrétaire chargé des projets et programmes de la CTDDH, Khalil Daoud.



La CTDDH "en dépit des diligences effectuées sur cette affaire n'a pas pu localiser le camarade Baradine Berdeï Targuio Chegué". Elle se dit d'autant plus inquiète que le nom de ce camarade ne figure pas sur la liste des personnalités politiques graciées par le président Idriss Déby à l'occasion de la célébration du 11 Août 2020 date anniversaire de l'indépendance du Tchad.



L'Organisation informe qu'elle continuera à œuvrer pour permettre une mobilisation internationale sur cette affaire. Elle exige au demeurant la libération immédiate et sans conditions du camarade Baradine enlevé et arrêté arbitrairement pour ses opinions.