Tchad : la CTDDH appelle à prendre part à la marche pacifique du 7 août

Dans un communiqué de presse rendu public ce 5 août 2021, « la Convention Tchadienne de défense des droits de l'homme (CTDDH) appelle ses militants et sympathisants à sortir massivement le samedi 07 août 2021, en vue de prendre part à la marche pacifique qu'elle organisera avec la coalition Wakit Tamma. Cette marche qui est autorisée par un arrêté du ministre en charge de la Sécurité publique doit commencer au rond-point Hamama, pour s’achever au Palais du 15 janvier.



La CTDDH explique que « cette marche a pour objectif de protester contre la confiscation du pouvoir par les armes, effectuée par le pouvoir militaire et dynastique du CMT ; l'organisation d'un prétendu dialogue inclusif ». Par ailleurs, la CTDDH exige la révision de la Charte de la Transition ; l''annulation du décret portant désignation des personnes chargées de sélectionner les membres du CNT et du décret fixant le quota des institutions devant préparer la conférence nationale. Elle rappelle que marcher est un droit fondamental, garanti par la Constitution que nul ne saurait limiter.



A propos de cet événement, la CTDDH et les organisateurs disent avoir pris toutes les dispositions pour que la mobilisation soit effective, pour cette marche qui se veut résolument pacifique. « En revanche, il appartient à la police d'encadrer cette manifestation sans dérives, ni abus », peut-on lire.

Le rassemblement des militants et sympathisants est prévu dès 6 heures.