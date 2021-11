Tchad : la CTDDH condamne l’usage des armes sur les manifestants à Faya

Dans un communiqué, la Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'Homme (CTDDH) se dit « profondément scandalisée par l'usage disproportionné de force sur des manifestants à mains nues à Faya ». En effet, le 17 novembre 2021, des manifestations ont été déclenchées à Faya, chef-lieu de la province du Bourkou.



Les manifestants protestaient contre les mesures de dédouanement, d'immatriculation de véhicules, et l'interdiction des vitres fumées prises par les autorités provinciales. Et au cours des échauffourées, les forces de l'ordre ont usé de balles réelles qui ont entraîné la mort d'un manifestant et un autre gravement blessé, peut-on apprendre du communiqué signé par Ibrahim Mahamat Ibrahim, le secrétaire général adjoint de la CTDDH. Ainsi donc, la CTDDH rappelle aux autorités provinciales que « cet usage disproportionné de force est injustifiable, et elles devraient agir, conformément aux lois. La simple transgression de celles-ci ne peut justifier mort d’homme ».



Par ailleurs, elle rappelle que les propriétaires des véhicules devraient se conformer aux règles de dédouanement, d'immatriculation et d'interdiction de vitres teintées, prises à l'échelle nationale. Tout en déplorant « l'assassinat lâche » d'un compatriote tombé par balles réelles des forces de sécurité, ainsi que la blessure d'un autre, la CTDDH dénonce et condamne « la brutalité des agents des forces de l'ordre ». Elle invite les deux parties à la retenue afin d'obtenir un règlement à l’amiable.



Il est enfin demandé au gouvernement de transition, l'ouverture d'une enquête indépendante devant établir la responsabilité des auteurs de ces violences.