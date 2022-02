Tchad : la CTDDH condamne la "tuerie sauvage" de Sandana et interpelle les autorités

Un corps sans vie d'un éleveur aurait été découvert aux alentours du village Sandana. Le constat fait par certaines autorités locales révèle une mort accidentelle. Cette thèse n'a pas convaincu les parents de la victime qui ont ouvert le feu sur les villageois entraînant la mort et blessures de plusieurs personnes parmi eux.



La CTDDH regrette l'usage de la force utilisée comme un mode de règlement des conflits et déplore les pertes en vies humaines, affirme Ibrahim Mahamat Ibrahim, secrétaire général adjoint de l'organisation.



La CTDDH rappelle que la recrudescence des conflits intercommunautaires sur toute l'étendue du territoire depuis plusieurs années est le résultat de la mauvaise politique érigée en mode de gouvernance. Elle souhaite un bon rétablissement à tous les blessés et encourage les deux parties à privilégier le règlement pacifique de leur différend.



La CTDDH condamne cette tuerie sauvage et exige des autorités d'assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Elle se félicite de l'arrestation des auteurs et exige leur traduction immédiate devant les Juridictions compétentes.