Tchad : la CTDDH craint "une guerre civile" si les conflits continuent d'être gérés avec légèreté

Depuis le 9 août dernier, des violents affrontements opposant agriculteurs et éleveurs avaient entraînés la blessure et la mort de plusieurs citoyens à Mangalmé, chef-lieu du département, province du Guéra. Le lendemain, d'autres affrontements ont été déclenchés dans le canton Leo, département de la Kabbia, province du Mayo Kebbi-Est, entraînant également plusieurs morts, des blessés ainsi que la destruction de biens.



La CTDDH, par la voix de Ibrahim Mahamat Ibrahim, secrétaire général adjoint, "déplore la perte énorme en vies humaines et le saccage de plusieurs biens sous le regard passif des autorités militaires et administratives de la Transition. Et ce pendant que les mêmes autorités s’activent à organiser le Dialogue national sensé jeter les fondements d’un Tchad réconcilié".



La CTDDH constate que "la légèreté avec laquelle les autorités de la transition gèrent ces conflits risque de créer une guerre civile dont elles ne pourront plus contrôler la situation". En outre, elle rappelle le gouvernement de Transition "d'assumer sa responsabilité de garant de la sécurité des citoyens et leurs biens". Elle lui demande de "rechercher et traduire tous les auteurs et coauteurs d'infractions devant les Juridictions compétentes".



La CTDDH rappelle également, à toutes les composantes de la société, que la vie humaine est sacrée et aucun motif social ou religieux ne justifie ces massacres. Elle invite toutes les parties opposées à la retenue, à l'esprit de dialogue et se fier à la justice pour le règlement de leurs différends.