Tchad : la CTDDH dénonce la mauvaise qualité du réseau Airtel

Dans un communiqué de presse rendu public ce 17 novembre 2021, et signé de Ibrahim Mahamat Ibrahim, son secrétaire général adjoint, la Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'Homme (CTDDH), se dit « très préoccupée par la mauvaise qualité du réseau téléphonique d'Airtel ».



La CTDDH poursuit sa dénonciation en indiquant que « la Compagnie téléphonique Airtel peine difficilement à satisfaire les attentes de sa clientèle depuis plusieurs années. De simple désagrément temporaire et répétitif, la Compagnie est arrivée à ne plus remplir son obligation de bonne prestation de services ».



De plus, il est indiqué que le réseau se détériore de jour en jour, au vu et su des autorités de régulation. La Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'Homme soutient que ce manquement est dû, en grande partie, au laisser-aller de l'autorité de régulation chargée de veiller au strict respect du cahier des charges.



Dans cette situation, « Airtel, non seulement taxe chèrement les usagers, mais aussi et surtout, se lance à arnaquer injustement les paisibles citoyens ». Enfin, la Convention Tchadienne de Défenses des Droits de l'Homme, demande ainsi au ministère chargé des télécommunications de veiller au respect du cahier des charges de la société Airtel.