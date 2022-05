Tchad : la CTDDH dénonce les « traitements inhumains » subis par le jeune Khalid Youssif

Dans un communiqué de presse rendu public ce 05 mai 2022, la Convention Tchadienne de Défense de Droits de l'Homme (CTDDH), « informe l'opinion nationale et internationale que le citoyen Khalid Youssouf Ali a été soumis mortellement à des tortures, traitements inhumains, dégradants et humiliants par les éléments de police du COP3, sur instructions du commissaire premier adjoint, Saleh Egrey ».



En effet, malade mental de son état, Khalid Youssouf Ali a été arrêté le 24 avril et détenu pendant une semaine dans l'enceinte du commissariat de police COP3, sur instruction du commissaire premier adjoint, Saleh Egrey, « pour motif de vol d'un pistolet appartenant à un agent de la DGSSIE dont le nom n'a jamais été révélé ».



Pendant toute la durée de la détention, la victime a été privée de visite de ses parents et de son conseil, jusqu'au 30 avril courant où elle a été remise à sa famille dans un état de santé totalement dégradé. Admis à la clinique privée Alchifa le 30 avril, puis transféré un jour plus tard à l'Hôpital La Renaissance, le jeune Khalid Youssouf ALI a succombé suite à ses blessures le 03 mai, peut-on apprendre de la CTDDH.



Face à cette situation, la Convention marque son indignation « contre cette pratique sauvage et barbare dont se permettent régulièrement les éléments de la police à infliger sur des citoyens ». Elle s’insurge également contre la détention au-delà du délai de garde à vue des prévenus, dans des prisons des commissariats de police et postes de gendarmerie.



Tout en rappelant que « cet acte lâche porte atteinte aux dispositions de textes nationaux relatifs au droit à la vie, à l'intégrité physique, ainsi qu'à la durée de garde à vue dans des centres de détention auxiliaires à la justice », la CTDDH, demande au parquet de procéder à l'arrestation immédiate de tous les responsables de ce crime odieux et leur traduction devant les juridictions compétentes.