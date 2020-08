Tchad : la CTDDH dénonce un complot visant à neutraliser Mahamat Nour Ibedou

N'Djamena - Le comité exécutif national de la Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH) a réitéré lundi son soutien au secrétaire général Mahamat Nour Ahmed Ibedou et a déclaré qu'il rejette tout complot visant à l’évincer de la direction de la CTDDH.



Le 12 août dernier, le président du Tribunal de grande instance (TGI) de N'Djamena, Hamit Mustapha Nour, a signé une ordonnance suspendant Mahamat Nour Ahmed Ibedou de son poste.



"Toutes ces manœuvres sordides ne pourront en aucune manière empêcher la CTDDH de continuer à se tenir aux cotés des opprimés et de continuer à défendre les plus faibles, les plus démunis et les victimes de l’arbitraire érigé en système de gouvernement", estime le comité exécutif national de l'organisation.



Il rappelle que la CTDDH fait l'objet d'innombrables tentatives du pouvoir visant à neutraliser sinon à museler l'organisation, notamment à travers son secrétaire général Mahamat Nour Ahmat Ibedou.



Et d'ajouter que "ce fameux président du TGI a signé une ordonnance sur la base d’une requête déposée le 12 août 2020 par Ahamat Hassaballah qui ne fait plus partie de l’organisation depuis le 28 Juillet 2020."



"Dans tout mouvement et dans toute organisation, il a toujours existé des traitres et pour le cas de la CTDDH, un des membres qui avait reçu un avertissement pour avoir détourné de l’argent destiné à la caisse de l’association a été rapidement récupéré par le pouvoir."



Le Comité dit "condamner avec la dernière énergie ce complot lâche et odieux orchestré par les plus hautes autorités du pays avec l’aide de la justice tchadienne qui est en fait le bras armé du pouvoir."



De même, le comité exécutif de la CTDDH précise être "au courant depuis longtemps de la volonté du Président de se débarrasser du secrétaire général de l'organisation. Il y a plus d’un mois, des instructions avaient été données aux autorités judiciaires pour le faire."