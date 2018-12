TCHAD Tchad : la CTDDH exige l'arrestation d'un colonel de police après la mort d'un civil

Par Info Alwihda - 28 Décembre 2018





La Convention Tchadienne de Défense des Droit de l’Homme (CTDDH) se dit "profondément horrifiée par les traitements inhumains, dégradants et mortels dont a été victime Oumar Hissein", selon un communiqué ​du secrétaire général, Mahamat Nour Ahmat Ibedou.



En effet, mercredi 12 décembre 2018, un proche de M. Idriss Deby dénommé Sanoussi Ahmat Ochi, colonel de police de son état et plusieurs autres personnes de son entourage ont arrêté, séquestré et torturé à mort dans le domicile du colonel Ochi, le citoyen Oumar Hissein. Après avoir suspendu Oumar Hissein par les bras contre un mur, le Colonel Ochi et ses sbires lui ont ont plié et attaché une jambe et lui ont fait subir des tortures dont le raffinement est digne des anciennes méthodes nazies. Cette scène macabre avait été filmée et partagée par les tortionnaires sur les réseaux sociaux en violation flagrante des dispositions des instruments nationaux et internationaux relatifs au droit à la vie, à l’intégrité physique, à l’honneur et à la dignité de la personne humaine.



Ramené chez lui aux environs des seize heures dans un état critique et après refus de ses parents de le garder chez eux, le colonel Ochi et ses complices déposent la victime au camp de police du GMIP. Informé de la situation, le commandant de Groupement mobile d’intervention de la police (GMIP) refusa au vue de son état de santé de garder dans ses locaux Oumar Hissein et ordonne son transfert à l’hôpital. Mais le colonel refuse d’obtempérer et garde la victime pendant 9 jours dans un domicile privé.



"En date du 20 décembre 2018, et après avoir tenté de maintenir la victime en vain au camp du GMIP, le colonel senoussi jette pratiquement inconscient Oumar Hissein en pleine rue précisément au rond-point de Dembé sous l’échangeur. il appelle ensuite le grand frère de la victime Abderamane et après avoir avoué lui même l’innocence de Oumar Hissein, il lui explique qu’ils ont arrêté le véritable voleur et retrouvé leurs biens volés", explique la CTDDH.



Suite à l’intervention de la police de proximité, la victime a été admise au service des urgences de l’hôpital Central où elle a rendu l’âme le samedi 22 décembre 2018 vers 22h30.



La CTDDH est "outrée par cette barbarie digne d’un état de nature perpétrée une fois de plus sur un innocent par un membre du sérail du pouvoir. Cet acte inhumain dont l’indécence n’a d’égale que le mépris qu’affiche Idriss Deby et ses proches à l’égard de la vie des autres Tchadiens démontre à suffisance qu'il n'existe pas un état de droit aux Tchad ; un individu parce que proche du pouvoir peut s'arroger le droit de vie ou de mort sur le reste des citoyens."



Elle dénonce avec la dernière énergie cette pratique qui est devenue monnaie courante depuis que Deby et ses proches ont décidé de narguer les Tchadiens. La CTDDH exige l’arrestation immédiate de tous les complices et l'arrestation, les poursuites judiciaires et la radiation sans délai du Colonel Ochi du corps de la police Nationale ; elle exige la condamnations de ces criminels conformément à la législation pénale en la matière.



Enfin, la CTDDH se réserve le droit de saisir les instances internationales des droits de l’homme et d'organiser des actions de grande envergures si justice n’est pas rendue au peuple tchadien et à la famille de la victime.







