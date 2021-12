Tchad : la CTDDH "scandalisée" par la répression d’une manifestation estudiantine

La Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH) se dit scandalisée par la violente répression de la manifestation d'étudiants et de la recrudescence des crimes crapuleux ces derniers temps à N’Djamena.



Jeudi 2 décembre, les étudiants de la faculté de médecine de l'Université de N’Djamena ont manifesté pacifiquement devant leur faculté en protestation contre le non paiement de leurs arriérés de bourse. Aussitôt intervenus, les éléments de la Police nationale ont fait un usage exessif de la force sur les manifestants. Il résulte de cette répression plusieurs cas de blessure dont un cas de fracture au bras.



La CTDDH dénonce l'usage disproportionné de forces de l'ordre sur des manifestants pacifiques, et trouve injustifier les méthodes employées par la police pour disperser cette manifestation. Elle s’indigne de l’intrusion dans l’enceinte de la faculté un endroit de savoirs inviolable par principe, indique Ibrahim Mahamat Ibrahim, secrétaire général adjoint de la CTDDH.



Elle rappelle que l'arrestation de manifestants est arbitraire et leur détention à garde vue est illégale.



Dans la soirée de ce même jeudi, le domicile privé du Général Mahamat Hamouda, commandant de la zone militaire n°9, a été attaqué par des inconnus. Cette attaque a entraîné la mort d'une personne et une autre blessée.



La CTDDH s'inquiéte de la subite recrudescence des crimes ces derniers jours pendant que la ville de N'Djamena est quadrillée par d’impressionnantes forces de l'ordre. Elle exhorte le CMT à redoubler d'efforts pour assurer la sécurité de biens et de personnes en cette période critique de transition.



La CTDDH condamne la répression brutale de manifestations pacifiques et l'attaque lâche du domicile du Général Mahamat Hamouda, commandant de la zone militaire N°09. Elle demande l'ouverture d'une enquête établissant la responsabilité des auteurs de ces violences et crimes.



Enfin, elle exige la libération immédiate et sans conditions de manifestants pacifiques arrêtés hier et la prise en charge sanitaire de blessés, ainsi que l'arrestation et la traduction des auteurs de ces violences et crimes devant les juridictions compétentes.