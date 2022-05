Tchad : la CTDDH se dit "scandalisée" par les débordements lors des manifestations

L'organisation déplore qu’une manifestation autorisée avec un itinéraire précis ait occasionnée des débordements ayant entrainé plusieurs blessés dans les rangs des manifestants ainsi que la destruction des biens.



La CTDDH dénonce la brutalité policière véhiculée par des images qui circulent sur les réseaux sociaux lors des arrestations et exige le respect de l'intégrité physique et morale des personnes arrêtées conformément aux dispositions de la loi.



L'organisation, par la voix de son secrétaire général adjoint Ibrahim Mahamat Ibrahim, dit suivre de très près l’évolution de la situation et appelle tous les acteurs de la vie sociopolitique au calme et à la sérénité dans le respect des lois de la république.