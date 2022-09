Tchad : la CTPD condamne les violences sur les militants des Transformateurs

"Le monde entier sait que les tchadiens de tous bords s'engagent par la voie du dialogue national inclusif et souverain non seulement pour se réconcilier entre eux mais aussi et surtout pour enterrer définitivement la hache de guerre pour un Tchad de paix durable", affirme Jean Michel Djérané, secrétaire général de la CTPD.



La CTPD condamne avec la dernière énergie ces actes d'une rare violence perpétrés sur les militants du parti Les transformateurs retranchés dans leur siège, ainsi que la violence sans pareille dont sont victimes les femmes allaitantes, les personnes âgées et les enfants au voisinage du siège dudit parti.



Le parti exige des autorités de la transition que toutes les dispositions soient prises pour que ce dialogue accouche des résultats escomptés.