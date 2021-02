Tchad : la Cascidho prépare des élections apaisées

La coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l’homme (Cascidho) a lancé ce matin une campagne d’éducation civique et d’observation électorale. L’objectif principal est de travailler à organiser “des élections libres, apaisées et transparentes avec une forte participation’’.



Selon le coordonateur de la Cascidho, Mahamat Dingadjimbaye, le lancement de cette campagne témoigne de la volonté de son organisation de “former, informer, conscientiser les populations’’ sur leurs droits et devoirs en période électorale.



Les populations seront donc appelées à “cultiver la non-violence et à consolider l’unité nationale’’ et non se laisser “désinformer et intoxiquer par les artisans de la haine, de la violence et de la division du Tchad’’. Outre l’éducation civique, la Cascidho, “ayant une expérience’’ en observation électorale “mettra un accent particulier sur la formation et le renforcement des capacités des observateurs électoraux’’, annonce le coordonateur. Lesquels observateurs seront déployés sur le terrain pendant le scrutin présidentiel d’avril.