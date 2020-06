Tchad : la Centrale pharmaceutique de dépôt réceptionne du matériel médical commandé par l'État

N'DJAMENA - Le ministère des Finances et du Budget a remis dimanche après-midi à la Centrale pharmaceutique de dépôt des matériels médicaux et des équipements de protection individuelle.



Cette remise a eu lieu en présence du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, du ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, du coordonateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, et du directeur de la Centrale pharmaceutique de dépôt, Adam Doude.



Le lot de matériels et équipements fait partie de deux commandes de l'État pour l'acquisition d'un laboratoire PCR avec un ensemble de consommables et réactifs pour tests et analyses. Le montant est estimé à 334.500 $ pour le laboratoire et les équipements, et à 717.750 $ pour les matériels de protection individuelle.



Ces matériels médicaux et équipements de protection commandés de l'Inde par l'État Tchadien ont été réceptionnés dimanche matin à l'aéroport de N'Djamena. Ils sont composés notamment de deux unités de production d'oxygène, un scanner, 5000 écrans faciaux, un million de masques (chirurgicaux et N95), un laboratoire BCR de très haut niveau avec les réactifs pour les tests et des blouses de protection.



Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, s'est félicité de la réception de ce premier lot d'équipements et de fournitures commandées par l'État dans le cadre du Comité de gestion de crise sanitaire.



"Le premier vol étant plein, il y a d'autres vols qui vont suivre dans les jours à venir", a-t-il précisé.



Selon le coordinateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, le laboratoire est de très bon niveau. Il ne servira pas seulement pour le diagnostic de Covid-19 mais aussi à implémenter le plateau technique du système de santé du Tchad.