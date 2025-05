L’armée tchadienne intercepte un groupe armé en provenance du Darfour

L'Etat-Major Général des Armées porte à la connaissance de l'opinion qu'un groupe armé en provenant du Darfour a été intercepté par nos éléments au poste frontalier de Bahaï. Ces éléments ont été désarmés et sont actuellement sous le contrôle de nos forces. Par ailleurs, ces éléments considérés comme des réfugiés soudanais sur notre territoire seront remis à la Commission Nationale d'Accueil, de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés (CNARR) pour procéder à leurs enregistrements.



Enfin, l'Etat-major Général des Armées rassure le peuple tchadien, que nos Forces de Défense et de Sécurité déployées aux frontières veuillent jour et nuit pour contrecarrer toute infiltration d'où qu'elle vienne.