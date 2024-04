Tchad : la Chambre de Commerce présente ses avancées durant la période de transition

Le président de la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture, des Mines et d'Artisanat (CCIAMA), Ali Adji Mahamat Seïd, a tenu une conférence de presse ce mardi 16 avril 2024, dans la grande salle de l'institution.



Ali Adji Mahamat Seïd a expliqué que le but de cette conférence était de présenter le bilan des activités de la CCIAMA pendant la période de transition. Il a souligné l'engagement remarquable du secteur privé aux côtés des organes de transition, marquant le début d'une ère de collaboration étroite avec les hautes autorités du pays.



Le président a attribué cette confiance renouvelée à la vision du chef de l'État, laquelle a catalysé de nombreuses réalisations bénéfiques pour le secteur privé.



Parmi les initiatives mises en avant, il a mentionné la défiscalisation des équipements solaires et agricoles, selon les lois de finances, l'autorisation accordée à la CCIAMA par le ministère des Finances de créer des entrepôts sous douanes, et la création en cours d'un Centre d'Arbitrage et de Médiation du Tchad, sous l'égide du président de la Transition.



D'autres projets incluent l'organisation imminente des assises de l'agriculture et de l'entrepreneuriat féminin, le développement de la filière blé en partenariat avec une entreprise camerounaise, sous l'implication directe du chef de l'État.



Il sera également question de la création de la Maison de l'Entreprise, qui vise à soutenir le développement des entreprises, avec un focus particulier sur les entreprises agricoles et leur digitalisation.



Lors de la conférence, Ali Adji Mahamat Seïd a également répondu à plusieurs questions concernant le rôle crucial joué par la CCIAMA durant cette période de transition, mettant en lumière l'impact significatif de l'institution sur le paysage économique national.