Tchad : la Coalition des organisations féminines s'étend dans le Kanem-Est, un engagement en faveur du développement

Le vendredi 13 octobre, la Coalition des Organisations Féminines pour le Développement de la Province du Kanem (Plate-forme) a installé son bureau départemental dans le Kanem-Est. La cérémonie s'est tenue à Djara, chef-lieu du département. Le bureau est composé de 7 membres, dont la présidente est Achta Abdelkerim, assistée de membres et de conseillères. Les femmes membres de la Plate-forme proviennent de diverses organisations féminines du département du Kanem-Est. C'est la présidente provinciale de la Coalition des Organisations Féminines pour le Développement de la Province du Kanem, Mme Aché Bougoudi, qui a officiellement installé le bureau en présence du secrétaire général du département du Kanem-Est, Brahim Mahamat Nour Koursi, représentant du préfet.



Mme Aché Bougoudi et son équipe ont mis l'accent sur des messages de paix, de scolarisation des filles, de lutte contre les mariages précoces, du rôle des femmes dans les conflits, de la cohabitation pacifique et du vivre-ensemble, transmis par la mission. Le représentant du préfet du Kanem-Est, Brahim Mahamat Nour Koursi, a ensuite fortement encouragé les membres du bureau départemental de sa circonscription administrative à se mettre au travail.



La délégation de la Plate-forme a également visité l'école primaire de Djara pour constater l'évolution du système éducatif. Sur place, les enseignants et les élèves étaient en classe. La présidente provinciale, Mme Aché Bougoudi, a prodigué des conseils aux élèves sur le respect envers leurs enseignants.



Enfin, l'équipe de la Plate-forme a planté des arbres à la résidence de la préfecture du Kanem-Est.



La mission se poursuivra dans les autres départements de la province pour des missions similaires.