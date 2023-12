Tchad : la Coalition provinciale pour le Oui mobilise la population du 10ème arrondissement à N'Djamena

Le chef de la mission, Abba Djidda Mamar Mahamat, enthousiasmé par la mobilisation, a indiqué que la commune du 10ème arrondissement, à l'instar des autres communes, a témoigné de son engagement à travers la mobilisation de ce jour. Cela explique que la population aspire le vivre ensemble, pour un Tchad un et indivisible.



Il a expliqué l'importance de l'État unitaire qui selon lui, est considéré comme une meilleure option pour la refondation du Tchad, et le développement au niveau national. Pour Abba Djidda Mamar Mahamat, le nouveau projet de Constitution offre beaucoup d'opportunités aux provinces et garantit la stabilité, la sécurité, l'unité nationale, la paix et la cohésion sociale.



Par ailleurs, il a exhorté la population du 10ème arrondissement de N'Djamena à retirer leurs cartes d'électeurs, afin de voter massivement Oui le 17 décembre 2023. Abba Djidda Mamar Mahamat, a par ailleurs invité la population de cette commune le 15 décembre, pour un grand meeting au stade de Paris-Congo.