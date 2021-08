Tchad : la Coalition vert des socio-démocrates rapproche les leaders religieux pour la paix

La visite de courtoisie et de travail initiée par la coordination de la Coalition vert des socio-démocrates pour le changement vise à impliquer les leaders religieux dans la situation actuelle de transition et à moraliser la classe politique tchadienne.



La Coalition entend œuvrer pour le changement au sein de la classe politique tout en souhaitant une réconciliation sincère qui puisse déboucher sur une véritable démocratie, une paix pérenne et un développement durable. « Il faut que les démons de la haine et de la division soient bannis du vocabulaire », a exhorté le coordinateur national de la Coalition vert des socio-démocrates pour le changement, Ahmed Djida Mahamat.



Le secrétaire général de l’EEMET, pasteur Djimalngar Madjimbaye, n'a pas caché sa joie de travailler pour la première fois avec une coalition de partis politiques pour réfléchir sur l’avenir du pays.



"Je crois que c'est les mots Doum et Sarah qui nous ont beaucoup divisé, pourtant nous savons que la parole de Dieu nous recommande de jouer le rôle de lumière dans le monde", a affirmé le secrétaire général de l'EEMET.