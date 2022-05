Tchad : la Commission mixte de désarmement présente 1081 armes saisies

La Commission mixte de désarmement a présenté des armes de tous calibres, saisies sur l’ensemble du territoire national, ce 17 mai dans les locaux de l’Etat-major des armées.



C’était en présence du vice-président de la Commission mixte, le général de division Djontan Hoinaty Marcel, du sultan de la ville de Ndjamena, des partenaires techniques, des généraux, officiers supérieurs et subalternes des forces de défense et de sécurité.



Au total, 1081 armes de différentes marques et de tous les calibres, ont été saisies des mains des personnes non autorisées à en détenir. Ces opérations de désarmement sur l’ensemble du territoire tchadien entrent en droite ligne de la volonté des plus hautes autorités de transition, en vue de la sécurité de personnes et de leurs biens. Il s’agit d’une priorité, notifie le vice-président de la Commission mixte, le général de division Djontan Hoinaty Marcel.



« La paix pérenne au Tchad est l’objectif du PCMT, à travers ses forces mixtes pour le désarmement », renchérit le vice-président. Par conséquent, il attire l’attention des responsables administratifs, militaires et judiciaires de leur faciliter la tâche confiée par les plus hautes autorités de transition, celle qui consiste à désarmer tous ceux qui détiennent illégalement des armes de guerre.



Pour maintenir la quiétude totale au Tchad, le vice-président lance un vibrant appel à toute la population de pouvoir les aider et soutenir, afin d’accomplir cette mission et l’atteinte de l’objectif visé.