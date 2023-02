Tchad : la Cour suprême suspend le meeting du parti MNCT

La Cour suprême a pris une ordonnance de suspension d'un meeting prévu par le Mouvement National pour le Changement au Tchad (MNCT). Le Cabinet Athanase et Léonard, conseil du MNCT, a déposé une requête pour demander la suspension de l'événement organisé par Mahamat Lazina, suspendu de ses fonctions de président National du MNCT pour faute grave, selon le procès-verbal n°001/MNCT/PN/2023 et la décision n°002/MNCT/BE/2023.



Le Bureau Exécutif et le Comité Directeur du MNCT ont désigné Ibrahim Abdraman Ahmat comme président intérimaire du parti, privant ainsi Mahamat Lazina de tout pouvoir et titre au sein du parti jusqu'à la tenue du prochain congrès.



La Cour suprême, en vertu de l'article 54 de la Loi n°032/PR/2019, a décidé de suspendre le meeting pour préserver la sécurité et l'ordre public et éviter toute atteinte aux droits et aux libertés individuelles et collectives. La requête introduite par le conseil du MNCT a été jugée recevable et fondée par la Cour Suprême, qui a émis l'ordonnance n°01/C8/CA/8C/23, portant sur la suspension du meeting du MNCT prévu pour le 18 février 2023 à N'Djamena.