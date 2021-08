Tchad : la Croix Rouge approfondie la formation sur les programmes de transfert monétaire

D'une durée de quatre jours et financée par British Redcross, la formation permettra aux directeurs techniques et volontaires à différents niveaux de mieux appréhender cette approche des programmes de transfert monétaire, ses fondements, son importance, son cycle de vie et ses étapes pour mieux servir les vulnérables.



"Cet atelier entre dans le cadre de notre plan stratégique de préparation aux transferts monétaires au sein de la Croix Rouge du Tchad, et s'inscrit dans la logique du renforcement des capacités des volontaires", a déclaré Khalla Ahmat Senoussi, président de la Croix Rouge du Tchad.



"L'atelier permettra sans nul doute d'asseoir et de renforcer les expériences pratiques et connaissances capitalisées ainsi que les innovations sur les approches des programmes de transfert monétaire (PTM)", a ajouté Khalla Ahmat Senoussi.