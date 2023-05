Tchad : la Croix-Rouge du Ouaddaï prépare la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge

En préparation de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, célébrée chaque année le 8 mai, le comité provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï a organisé un point de presse le 2 mai 2023 dans ses locaux du quartier Taïba, dans le 1er arrondissement. Le secrétaire général du comité, Mahmoud Mahamat Ali, a animé le point de presse.



Lors de son intervention, Mahmoud Mahamat Ali a annoncé plusieurs activités qui seront proposées à la population, telles que des campagnes de sensibilisation, d'assainissement, d'aide et d'information, qui se dérouleront jusqu'au 8 mai. Le secrétaire général a également encouragé les volontaires à participer massivement à toutes les activités, tout en maintenant leur comportement exemplaire et désintéressé. Il a enfin demandé le soutien de tous les journalistes des différents organes de presse opérant dans le Ouaddaï pendant toutes les activités.