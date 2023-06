Tchad : la Croix-Rouge du Sila apporte une aide cruciale aux réfugiés soudanais en détresse

Depuis le 18 mai 2023, la branche de la Croix-Rouge de la province du Sila accompagne les réfugiés fuyant la guerre dans le Soudan voisin, et les transfère vers un camp de relocalisation.



L'équipe fournit des biscuits, des rations alimentaires et des moyens de prévention des maladies. Elle sensibilise également à l'hygiène environnementale et à l'assainissement, construit des abris pour les plus vulnérables et distribue des articles non alimentaires.



Pendant le transfert, et après l'arrivée des réfugiés sur le site, un repas chaud leur est également assuré. Selon les informations reçues, l'équipe de la Croix-Rouge du Sila est pleinement engagée depuis le début de cette situation d'urgence pour apporter une assistance aux personnes vulnérables.



Elle lance un appel pressant aux personnes bienveillantes, aux organisations internationales et nationales, aux associations, à la société civile, aux hommes politiques et aux autorités tchadiennes, afin de venir en aide et d'assister ces personnes qui traversent des moments de détresse et de grande difficulté.