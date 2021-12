Tchad : la Croix-Rouge mène des réflexions stratégiques sur ses programmes premiers secours

La Croix-Rouge du Tchad a lancé ce 07 décembre 2021, à la Maison de la Femme, un atelier de réflexion stratégique sur les programmes premiers secours de la Croix-Rouge du Tchad.



Cet atelier de deux jours a pour objectif de rédiger une ébauche de politique de formation premier secours pour la Croix-Rouge du Tchad, de développer des stratégies opérationnelles pour rendre efficace le programme premier secours, d'adapter les programmes selon les cibles, de développer un programme de qualité/assurance, de développer un plan d'action opérationnel, de proposer une réorganisation de fonctionnement du département premiers secours de la Croix-Rouge du Tchad, de renforcer le partenariats avec les structures étatiques appliquées dans les activités premier secours.



A l’ouverture de l'atelier, Dr Djiddi Ali Sougoudi, le secrétaire d’État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, a souligné que l'atelier de réflexion stratégique sur les programmes premiers secours, s'inscrit dans la droite ligne du partenariat traditionnel entre le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, la Croix-Rouge et le Croissant Rouge du Tchad.

Le secrétaire d’État à la Santé publique et à la Solidarité nationale exprime sa gratitude au nom de son ministère à la Responsable du Centre de Référence Mondiale des Premiers Secours (CMRPS) de la Fédération Internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, pour avoir honoré de sa présence à cet atelier. « Par cette présence, les échanges seront de haut niveau et aboutiront à l'amélioration desdits Programmes », a-t-il déclaré.



Le président de la Croix-Rouge du Tchad, Khalla Ahmat Sanoussi relève que cette rencontre s'inscrit aussi dans la politique de renforcement des capacités des comités provinciaux de la Croix-Rouge du Tchad, en vue d'une intervention adéquate et efficace à la communauté. Il faut rappeler que cet atelier stratégique, qui durera deux jours, accueille non seulement les instructeurs de la CRT et les directeurs techniques, mais aussi des partenaires du mouvement (CRF, CICR et FICR), ainsi que les institutions étatiques.