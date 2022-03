Tchad : la Croix Rouge organise un atelier sur les risques d’inondation à Laï

La Croix Rouge française et la Croix Rouge tchadienne organisent depuis ce 02 mars 2022 à Laï, un atelier de renforcement de la résilience des communautés et des institutions publiques locales, face aux risques d'inondations dans la province de la Tandjilé.



Ces assises de trois jours visent à outiller les communautés locales à faire face aux risques des catastrophes. Dans son allocution de circonstance, le président du comité provincial de la Croix Rouge de la Tandjilé, Moussa Kebgué Waguia, a indiqué qu'il est vrai que, lorsque ces catastrophes surviennent, les autorités locales et les populations victimes ne restent pas bras croisés.



Car, dit-il les méthodes classiques de lutte contre ces catastrophes naturelles montrent leurs limites. De même, les victimes perdent tout, ce qui entraine ainsi un recommencement de la vie dans la plupart des ménages touchés.



En donnant le coup d'envoi des travaux, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo a tout d'abord salué la tenue de ces assises, avant de demander aux participants d'être attentifs aux enseignements qui leur seront donnés par les éminents orateurs. Il s’agit d’œuvrer pour une meilleure participation aux processus d'élaboration du protocole d'action précoce sur les inondations fluviales dans la Tandjilé.