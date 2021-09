Tchad : la Croix Rouge se préoccupe de la surveillance de la sécurité alimentaire

L'atelier a pour objectif de définir et d'harmoniser avec les acteurs clés qui travaillent dans la surveillance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la méthodologie pour la mise en place des sites sentinelles communautaires dans les provinces du Batha et Sila ainsi que les outils de collecte, selon Khalia Ahmat Senoussi, président de la Croix Rouge du Tchad.



Dans le cadre du projet, une des actions clés a été de renforcer la position de la Croix Rouge du Tchad en matière de Sécurité alimentaire et moyens (SAM), sa collaboration avec les structures alimentaires, sa participation aux analyses des indicateurs d'insécurité alimentaire à travers le cadre harmonisé, et sa contribution à la la collecte de données.



Pour la représentante de la Croix Rouge britannique, Ana Montoya, son organisation est un partenaire technique et financier de La Croix Rouge du Tchad dans le plan du renforcement des capacités autour de la sécurité alimentaire et des moyens nécessaires.



L'atelier permettra de poser les premières pierres des mécanismes de surveillance dans des régions du pays en contribuant à nourrir le système d'alerte précoce national.