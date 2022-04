Tchad : la DGEEJ procède au suivi des projets financés par le ministère de la Jeunesse à Ndjamena

Dans le cadre du Programme de la Promotion de l’Entrepreneuriat Jeune (PPEJ), le ministère en charge de la jeunesse, à travers la CONFEJES/T (conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie section du Tchad), plusieurs projets de jeunes entrepreneurs ont été financés.



Cependant, dans le cadre de ses activités, la direction générale de l'Entrepreneuriat et Emploi Jeune (DGEEJ), notamment du suivi-évaluation des projets financés par le ministère, le directeur général adjoint de la DGEEJ, Oumar Djibrine Tahir, accompagné de ses collaborateurs, ont rendu une visite de courtoisie et d’encouragements à quelques entrepreneurs dans la ville de Ndjaména, le mardi 12 avril 2022. Oumar Djibrine a salué le courage et la détermination de ces entrepreneurs avant de les inviter davantage d’aller sur cet élan d’innovation et de travail.



A l’exception d’un promoteur qui emploie deux personnes et les paye au-delà du Smic, les autres promoteurs, quant à eux, emploient entre deux et quatre individus, et le salaire de ces derniers ne dépasse pas le Smic. Toutefois, ces entrepreneurs entendent élargir leur business le moment venu, et ils sont optimistes, malgré quelques difficultés qui varient d’un entrepreneur à un autre.



Sur les cinq projets visités (pressing, fabrication des craies, centre de santé, fabrication des chaussures, ferme d’élevage), le montant alloué par projet se structure comme suit : 1 500 000 F CFA, 2 500 000 F CFA, 3 000 000, 1 700 000 F CFA et 1 500 000 F CFA. La DGEEJ entend continuer sa visite des autres sites d’entrepreneurs, dans les provinces, les jours à venir, conclut le DGA.